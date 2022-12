Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pedelecfahrer verletzt

Obrigheim-Albsheim (ots)

Leichte Verletzungen zog sich der Fahrer eines Pedelecs bei einem Unfall am 21.12.22 gegen 15:05 Uhr in der Heidesheimer Straße zu. Der Zweiradfahrer wollte aus Richtung Sportplatz kommend auf die Hauptfahrbahn der Heidesheimer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen Pkw, dessen Fahrer aus Richtung Schlegelweg kommend nach links in Richtung Sportplatz abbiegen wollte. Die Fahrzeuge stießen leicht zusammen und der Pedelecfahrer kam zu Fall. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An Pedelec und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

