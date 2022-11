Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Sandhorst - Männer wurden angegriffen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Sandhorst - Männer wurden angegriffen

Zwei Männer sind am Mittwochabend in Aurich-Sandhorst von einer bislang unbekannten Personengruppe angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in einem Waldgebiet in Sandhorst. Vier bislang unbekannte Täter schlugen und traten nach bisherigen Erkenntnissen auf die 31 und 32 Jahre alten Opfer ein. Zudem beleidigten sie die beiden Männer ausländerfeindlich. Anschließend flüchtete die Tätergruppe in unbekannte Richtung. Die vier Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

