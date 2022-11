Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - E-Scooter war nicht versichert

Eine 30 Jahre alte Frau auf einem E-Scooter hat die Polizei am Dienstag in Spetzerfehn angehalten. Die Frau befuhr mit dem Elektrokleinstfahrzeug die Süderwieke Süd. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter weder eine Haftpflichtversicherung noch eine Betriebserlaubnis vorlag. Der 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Aurich/Georgsfeld - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Georgsfeld ist am Dienstag ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhren ein 24-jähriger Audi-Fahrer und ein 28-jähriger Ford-Fahrer hintereinander auf der Moordorfer Straße in Fahrtrichtung Moordorf. Als der Audi-Fahrer in Höhe Utlandshörner Straße verkehrsbedingt abbremste, bemerkte der nachfolgende Ford-Fahrer dies offenbar zu spät und fuhr auf. Der 28-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Hinte - Unfallflucht

In Hinte hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang Unbekannter beschädigte nach ersten Erkenntnissen gegen 16.10 Uhr auf der Gewerbestraße beim Linksabbiegen einen Wegweiser auf einer Verkehrsinsel. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

