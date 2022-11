Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Holtgast - Unfallzeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

In Esens ist es auf der Auricher Straße am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus Wittmund mit einem BMW auf der Auricher Straße aus Richtung Innenstadt und wollte an der sogenannten Kutschinski-Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Nissan-Fahrer zusammen. Die 49-jährige Beifahrerin im Nissan wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

Holtgast - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen des Motorradunfalls, der sich am Montag in Holtgast ereignet hat. Bei dem Unfall waren am Montag auf der Utgaster Straße gegen 14 Uhr ein 65 Jahre alter Motorradfahrer und eine 29 Jahre alte Motorradfahrerin zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können. Ein Mann hatte sich an der Unfallstelle als Soldat zu erkennen gegeben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war er jedoch nicht mehr vor Ort. Der Mann sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

