Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wirdum - Diebstahl auf Baustelle

Aurich/Tannenhausen - Autofahrerin mit Damwild kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wirdum - Diebstahl auf Baustelle

In Wirdum hat sich auf einer Baustelle ein Diebstahl ereignet. Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Straße Bunderdeich zwei Baggerschaufeln und rund 40 Liter Kraftstoff aus einem Minibagger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Tannenhausen - Autofahrerin mit Damwild kollidiert

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen in Aurich-Tannenhausen bei einem Wildunfall verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr die 27 Jahre alte Audi-Fahrerin auf der Dietrichsfelder Straße, als in Höhe der Straße Zum Abelitzschloot ein Damwild die Fahrbahn kreuzte. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Wildtier zusammen. Die 27-Jährige wurde leicht verletzt. Sie musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell