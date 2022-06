POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Kreis Soest (ots) - "Mama, ich habe mein Handy mit gewaschen. Du kannst diese Nummer einspeichern und die alte löschen." "Alles klar, das mache ich." "Darf ich dich noch um einen Gefallen bitten? Mein Online-Banking funktioniert noch nicht, mit der neuen Nummer ... könntest du für mich eine Überweisung tätigen?" So oder so ähnlich fangen gerade betrügerische WhatsApp-Nachrichten an. Die Betrüger geben sich als Angehörige aus und schreiben eine WhatsApp-Nachricht, ...

