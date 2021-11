Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Durchfahrtverbot überwacht

Gau-Bickelheim (ots)

Am 15.1.2021 zwischen 17:45 Uhr und 19 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim das Durchfahrtsverbot der B 420, das derzeit aufgrund einer Baustelle in Gau-Bickelheim eingerichtet ist. Es wurden 70 Fahrzeuge aus beiden Richtungen kontrolliert. Bei vielen Fahrzeugführenden handelte es sich um Anwohner aus Gau-Bickelheim. Jedoch waren auch einige nicht berechtigt, die Umleitung zu nutzen, da sie keine Anlieger waren. In sechs Fällen wurde ein Verwarnungsgeld erhoben. Die Polizei weist auf die bestehenden Umleitungsregelungen hin und bittet darum, diese zu beachten.

