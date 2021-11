Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kassiererin beworfen

A61/Wonnegau (ots)

Mit deutlicher Ablehnung reagierte am 14.11.2021 gegen 16:30 Uhr ein 38-jähriger Mann, den eine Kassiererin an der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West bei Worms auf seine offenbar nicht korrekt getragene Schutzmaske hinwies. Der 38-Jährige hatte den Verkaufsraum der Rastanlage betreten und wollte Süßigkeiten erwerben. Da er seinen Mund-Nasen-Schutz nur über dem Mund, nicht jedoch über die Nase trug, baten ihn zunächst ein anderer Kunde und dann auch die Kassiererin um die korrekte Trageweise der Maske. Da der Mann zunächst nicht reagierte, bat die Beschäftigte des Autohofes ihn erneut darum, die Maske korrekt anzuziehen. Daraufhin beschimpfte und beleidigte der Mann die Kassiererin und bewarf die Frau mit Waren aus der Thekenauslage. Hierbei wurde die Frau auch getroffen, aber nicht verletzt. Die Kassiererin der Rastanlage brach hierauf den Kassiervorgang ab und forderte den 38-Jährigen auf, den Verkaufsraum zu verlassen. Sie kündigte zudem an, die Polizei zu informieren. Hierauf warf der 38-Jährige ein auf der Verkaufstheke stehendes EC-Karten-Terminal nach der Geschädigten, verließ den Verkaufsraum und fuhr mit seinem Auto davon. Da das Kennzeichen seines PKW abgelesen werden konnte, konnte die Polizei den Mann im Anschluss ermitteln. Dieser muss nun mit Strafanzeigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung rechnen. Weiter wird geprüft, ob ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorgelegen hat

