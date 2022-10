Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Von hinten angegangen, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Ein 52 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Dienstag im Bereich der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße bei einem Spaziergang von zwei unbekannten Personen überfallen worden sein. Laut seinen Schilderungen bei der Anzeigeerstattung am Dienstagmittag seien die beiden Unbekannten zwischen Mitternacht und 1 Uhr von hinten an ihn herangetreten, hätten ihn ohne Ansprache zu Boden geschubst und auf ihn eingeschlagen und getreten. Hierbei sei ihm sein Geldbeutel mit Bargeld, verschiedenen Scheckkarten sowie ein iPhone 11 Pro abgenommen worden. Von den Angreifern liegen keine Beschreibungen vor. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell