Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hammer Hauptbahnhof

Hamm (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18. August) hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Hauptbahnhof in Hamm verhaftet.

Der 44-jährige Mann wurde im Hauptbahnhof Hamm angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Heilbronn den Türken per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Durch das Amtsgericht Heilbronn wurde er bereits im Januar 2017 wegen Diebstahls rechtskräftig zu acht Monaten Haft verurteilt. Zwischenzeitlich wurde er auf Bewährung entlassen, diese Bewährung wurde jedoch widerrufen da er unbekannten Aufenthalts war.

Der polizeibekannte Mann wurde der Wache am Hauptbahnhof zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der JVA in Hamm überstellt. Hier muss er nun noch eine Restfreiheitsstrafe von 82 Tagen verbüßen.

