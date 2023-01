LPI-NDH: Parteibüro beschmiert

Worbis (ots) - Am 13.01.2023 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Medebacher Straße in Worbis den Fahrer eines E-Scooters. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer vermutlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem Fahrzeugführer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

