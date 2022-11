Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Feuerwehreinsatz in der Lindenstraße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich dürfte ein Kabelbrand die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am Montag gegen 23.15 Uhr in der Lindenstraße in Tamm gesetzt haben. Eine Bewohnerin hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie Rauchgeruch in der Küche ihrer Wohnung festgestellt hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Tamm befand sich mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Wehrleute stellten fest, dass die Rauchentwicklung vermutlich auf die Dunstabzugshaube zurückzuführen war. Diese wurde in der Folge demontiert und die Sicherung der Küche wurde herausgenommen. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell