Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte brechen in Rohbau ein

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Samstag und Montag die Bautür eines Rohbaus in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen auf und gelangten so in einen Abstellraum. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von insgesamt rund 2.500 Euro. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

