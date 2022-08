Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Remsfeld: Werkzeug und Saunasteuerung von Lkw-Ladefläche gestohlen

Homberg (ots)

Knüllwald-Remsfeld

Diebstahl von Werkzeug Tatzeit: 08.08.2022, 22:00 Uhr bis 09.08.2022, 04:00 Uhr Werkzeug und eine Saunasteuerung stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Montag zu Dienstag von einem Lkw in der Lange Straße. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Pritschenwagen und stahlen die Gegenstände von der Ladefläche eines kleinen Lkw. Der Wert der Gegenstände beträgt 1.700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell