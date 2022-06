Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220628.4 Itzehoe: Sprayer nach Zeugenhinweis ermittelt

Itzehoe (ots)

Nachdem eine Frau am Sonntagabend in der Itzehoer Innenstadt einen Schmierfinken beobachtet hatte, gelang es der Polizei, diesen aufgrund ihrer Beschreibung ausfindig zu machen. Er räumte ein, an zwei Stellen Farbe aufgebracht zu haben.

Gegen 19.20 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Personen in der Viktoriastraße, von denen eine die Scheibe eines Haltestellenhäuschens mit einem Acrylstift bemalte. Die jungen Männer entfernten sich schließlich in Richtung Innenstadt, ihre Beobachtungen teilte die Dame etwas später der Polizei mit. Dank ihrer guten Personenbeschreibung entdeckte eine Streife den Beschuldigten am kurz nach 20.00 Uhr am ZOB - auch hier hatte der 25-Jährige Teile der Bushaltestelle mit einem Rotstift beschrieben. Der aus dem Itzehoer Umland Stammende räumte die Taten ein, den Stift nahmen die Beamten ihm ab und fertigten eine Strafanzeige. Der Schaden, der durch die Schmierereien entstanden ist, dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell