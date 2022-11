Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Lkw-Gespann von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Der 45-jährige Fahrer eines Lkw-Gespanns fuhr heute gegen 05.10 Uhr auf der Landesstraße 1362 von Herrenberg in Richtung Oberjettingen. Nach eigenen Angaben wurde er im Bereich einer Linkskurve vom Gegenverkehr geblendet, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge fuhr er eine etwa einen Meter hohe Böschung hinab, kippte um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 95.000 Euro geschätzt. Ob ein Schaden an den geladenen Paketen entstand, ist bislang unbekannt. Neben Rettungsdienst und Notarzt war auch die Feuerwehr Herrenberg im Einsatz. Für die noch laufenden Bergungsmaßnahmen wurde die Landesstraße durch die Straßenmeisterei Herrenberg voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Wie viel Zeit diese Maßnahmen in Anspruch nehmen ist aktuell noch nicht abzuschätzen.

