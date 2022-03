Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kirchenportal brennt

Am Wochenende gingen Unbekannte eine Kirche in Göppingen mehrfach an.

Unbekannte versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Kirche in der Oberhofenstraße aufzubrechen. Dafür setzten die Täter mit Werkzeug an drei Türen an. Ins Innere gelangten sie jedoch nicht.

Am Montag gegen 4 Uhr zündeten Unbekannte dann den rechten Türflügel eines seitlichen Einganges an. Die Tür wurde dadurch zerstört und das Innere der Kirche verraucht. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten Spuren. Einem Zeugen fiel ein 30-60-Jähriger in den Mörike-Anlagen auf. Dieser soll etwa 1,85 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Er hatte eine Schildmütze nebst dunkler Kleidung getragen haben und ging von der Kirche weg. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/1880 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

