Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: BMW-Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte PKW-Lenkerin und einen Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro forderte ein Unfall am Montag gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße 1177 auf Höhe der Porschestraße kurz vor Weissach. Eine 35 Jahre alte BMW-Fahrerin verlor vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über ihren PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Zwei Verkehrsteilnehmende, die sich im Gegenverkehr befanden, wurden glücklicherweise nicht in den Unfall verwickelt. Die schwer verletzte 35 Jahre alte Frau musste von der Freiwilligen Feuerwehr Weissach und einer Werkfeuerwehr einer anliegenden Firma, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, aus dem BMW befreit werden. Der Ampelmast blockierte den PKW. Im Anschluss wurde die 35-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

