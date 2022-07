Wesel (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr kam es an der Weseler Straße in Höhe der dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Schermbecker befuhr mit einem PKW die Weseler Straße in Richtung Wesel. Die Fahrbahn ist dort zweispurig. Kurz vor der Niederrheinbrücke befindet sich eine Ampel. Zwei Zeuginnen, die ebenfalls die Strecke fuhren, verlangsamten ihre Fahrt mit ihrem PKW, da die Ampel ...

mehr