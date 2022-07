Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Drei verletzte nach Unfall gestern Morgen

Wesel (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr kam es an der Weseler Straße in Höhe der dortigen Tankstelle zu einem Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger Schermbecker befuhr mit einem PKW die Weseler Straße in Richtung Wesel. Die Fahrbahn ist dort zweispurig. Kurz vor der Niederrheinbrücke befindet sich eine Ampel.

Zwei Zeuginnen, die ebenfalls die Strecke fuhren, verlangsamten ihre Fahrt mit ihrem PKW, da die Ampel Rot zeigte. Von links kam das Auto des 36-Jährigen mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit angefahren und scherte vor dem Auto der Zeuginnen ein.

Kurz darauf prallte der 36-Jährige gegen einen vor ihm wartenden Wagen eines 50-jährigen Mannes aus Wesel, der wiederum auf das vor ihm wartende Auto eines 58-Jährigen aus Wesel geschoben wurde.

Bei dem Unfall verletzten sich alle drei Fahrer leicht. Auch der Beifahrer ein 33-jähriger Voerder, der im Auto des 36-Jährigen saß, verletzte sich leicht.

Mehrere Rettungswagen waren an der Unfallstelle und brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Polizisten führten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell