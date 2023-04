Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Falschfahrer; Brände; Einbrüche; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Mit Motorrad auf Pkw aufgefahren

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein 35 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 230 erlitten. Der Biker befuhr kurz vor 15.30 Uhr die Landesstraße aus Richtung Genkingen kommend. Im Bereich eines dortigen Parkplatzes fuhr er mit seiner Triumph auf den vorausfahrenden Mitsubishi einer 58-Jährigen auf. Diese hatte die Geschwindigkeit ihres Wagens aufgrund eines vor ihr auf den Parkplatz abbiegenden Pkws verringern müssen. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 9.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Esslingen (ES): Falschfahrer auf B10 (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen seit Montagnachmittag gegen einen 74 Jahre alten Autofahrer. Gegen 15.30 Uhr hatten mehrere Zeugen über Notruf einen Falschfahrer auf der B 10 gemeldet, der auf der Fahrbahn nach Stuttgart in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem Audi des Mannes dabei offenbar ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz vor der Anschlussstelle Deizisau konnte eine Streifenwagenbesatzung den Senior, der mit seinem Auto offenbar an der Anschlussstelle Esslingen-Zell in falscher Richtung auf die Bundesstraße aufgefahren war, stoppen. Aufgrund möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen wurde er vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht und sein Fahrzeug abgeschleppt. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schlüßhaldenstraße in Mettingen sind am Montagmittag die Rettungskräfte ausgerückt. Ein Hausbewohner bemerkte kurz vor 14 Uhr das Feuer in der Küche der Erdgeschosswohnung und wählte den Notruf. Die Feuerwehr, die anschließend mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte sie. Sowohl der Zeuge, der den Brand entdeckt und selbstständig noch versucht hatte, diesen zu löschen, als auch die übrigen Hausbewohner blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Ein Rettungswagen war vorsorglich vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Während die betroffene Wohnung durch das Feuer und den Rauchgasniederschlag unbewohnbar wurde, konnten die anderen Hausbewohner nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Gegen Leitplanke gekracht

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat eine 72 Jahre alte Frau am Montagvormittag auf der B10 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie war kurz nach elf Uhr mit ihrem Mercedes auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt Pliensauvorstadt gegen die Leitplanke prallte. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Ihr Wagen, an dem Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. (sm)

Denkendorf (ES): In Gartenhaus eingebrochen

Ein Gartenhaus in der Wettenhalde ist am Montagabend zum Ziel von zwei Einbrechern geworden. Gegen 21 Uhr drangen die zwei Unbekannten in das Gartenhaus ein und flüchteten kurze Zeit später ohne Diebesgut. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Nürtingen-Reudern (ES): Mülltonnenbrand

Zum Brand an einer Kirche sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag in den Nelkenweg ausgerückt. Kurz nach 12.30 Uhr wurde dort von einem aufmerksamen Zeugen ein Feuer wahrgenommen und gemeldet. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach waren an einer Fassade abgestellte Mülltonnen in Brand geraten und hatten auch auf eine Hecke übergegriffen. Durch die Hitzeentwicklung war ein Kirchenfenster gesprungen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (sm)

Baltmannsweiler (ES): Kradfahrer aufgefahren und gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der K1210 ist niemand verletzt worden. Gegen 12.40 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Kreisstraße von Baach kommend in Fahrtrichtung Baltmannsweiler. Er bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 39 Jahre alte Frau ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste und fuhr auf ihren Mini auf. Der Jugendliche kam durch die Kollision zu Fall und wurde in der Folge vom Rettungsdienst untersucht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. (sm)

Filderstadt (ES): Heftig aufgefahren

Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Montagabend auf der B27 entstanden. Ein 28-Jähriger fuhr dort gegen 22.25 Uhr mit seinem VW in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Filderstadt-West krachte er ins Heck eines 75-jährigen Mercedesfahrers, der nach jetzigem Kenntnisstand möglicherweise ohne Beleuchtung unterwegs war. Der Senior verlor durch den Aufprall die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in der Folge gegen die Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Ammerbuch (TÜ): Motorradfahrer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 296 erlitten. Der 51-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr mit seiner Honda auf der Bundesstraße von Ammerbuch in Richtung Herrenberg unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Entringen musste er seine Maschine verkehrsbedingt bremsen. Dabei geriet diese ins Rutschen und prallte gegen das Heck des vor ihm ebenfalls verkehrsbedingt bremsenden BMW eines 25-Jährigen. Der 51-Jährige wurde durch den Sturz verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Um den Abtransport der Honda kümmerte sich ein Angehöriger. Gegen 16 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall mit zwei Pedelec

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pedelec-Lenkern ist es am Montagvormittag in Kirchentellinsfurt gekommen. Ein 67-Jähriger war kurz nach zehn Uhr mit seinem Rad die Neue Steige hinuntergefahren und folgte im Anschluss der Einhornstraße. Unmittelbar zuvor war ein 45-Jähriger von der Triebstraße herkommend auf die Einhornstraße abgebogen und wollte im weiteren Verlauf nach links in den Mühleweg weiterfahren. Der 45-jährige Pedelec-Lenker bemerkte den von hinten kommenden und schneller fahrenden 67-Jährigen und brach sein Abbiegemanöver ab. Der 67-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und wollte rechts an dem 45-Jährigen vorbeifahren. Hierbei streiften sich die beiden Männer und stürzten zu Boden. Der 67-Jährige verletzte sich bei dem Sturz und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 45-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 1.000 Euro. (ms)

Mössingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In drei Geschäfte in Mössingen ist über Ostern eingebrochen worden. Zwischen Samstagnachmittag und Montagabend verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt in einen Getränkemarkt in der Karl-Jaggy-Straße, einen Blumenladen in der Karrengasse und in ein Spielwarengeschäft in der Falltorstraße und durchsuchte dort jeweils die Innenräume. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen, unter anderem zum Diebesgut und einem möglichen Tatzusammenhang, aufgenommen. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Bei der Spurensicherung unterstützten Experten der Kriminalpolizei. (sm)

Tübingen-Lustnau (TÜ): Handfester Streit

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Dienstagvormittag in der Pfrondorfer Straße. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten kurz nach neun Uhr drei Bekannte zunächst in einen verbalen Streit, der in der Folge in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Ein 34-Jähriger soll hierbei geschlagen und getreten worden sein und wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Seine zwei Kontrahenten flüchteten in einem Auto. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt ermittelt. (sm)

Haigerloch (ZAK): Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei am Dorfplatz ist über Ostern von einem Einbrecher heimgesucht worden. Zwischen Samstag, 13.45 Uhr, und Dienstag, 4.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter durch das Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zutritt in das Geschäft. Den derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Haigerloch hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Geislingen (ZAK): Beim Abbiegen mit überholendem Pkw zusammengestoßen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der L 415. Eine 18-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Opel Corsa auf der Landesstraße in Richtung Geislingen unterwegs. Zwischen den Abzweigungen in Richtung Heiligenzimmern und Binsdorf überholte sie auf Höhe eines dortigen Parkplatzes den Mercedes einer 53 Jahre alten Frau. Diese hatte die Geschwindigkeit ihres Wagens verringert, um mit dem Mercedes nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Durch den anschließenden Zusammenstoß erlitten beide Frauen nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen vor Ort war, brachte sie in umliegende Kliniken. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis etwa 17 Uhr voll gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. Gegen 18 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell