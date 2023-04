Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Kind eingeklemmt, Einbruch, Unfälle, Bilanz des PP Reutlingen zum "Car-Friday"

Reutlingen (ots)

Betrunken zum Polizeirevier gefahren

Einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sieht ein 34-Jähriger entgegen, nachdem er am Freitagnachmittag alkoholisiert einen Termin beim Polizeirevier Reutlingen wahrgenommen hat. Ein dort bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 1,6 Promille. Nachdem der 34-Jährige zudem eingeräumt hatte, mit seinem Fahrrad von seiner Wohnanschrift in Eningen unter Achalm nach Reutlingen gefahren zu sein, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt auf seinem Fahrrad wurde ihm im Anschluss polizeilich untersagt. Der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich nun wegen seiner Alkoholfahrt vor Gericht verantworten.

Pliezhausen (RT): Kind eingeklemmt

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 4-jähriger Junge am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr im Schönbergweg. Der 4-Jährige stürzte mit seinem Fahrrad an einem Fahrradständer so unglücklich, dass sich sein Bein zwischen Fahrradständer und Fahrradrahmen verklemmt hatte. Der Junge musste durch die verständigte Feuerwehr befreit werden. Der Fahrradständer musste hierzu abgeschraubt werden. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 4-Jährige untersucht, eine Mitnahme in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Metzingen (RT): Brand eines Müllcontainers

Am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr ist es in der Eisenbahnstraße in Metzingen zu einem Brand gekommen. Durch mehrere Zeugen wurde das Feuer an einem Papiercontainer gemeldet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Feuerwehr Metzingen rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude über. Ein Vollbrand konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert und der Brand rasch gelöscht werden. Ein in einem Nebengebäude anfachendes Feuer konnte ebenfalls gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Denkendorf (ES): Angebranntes Essen

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften wurde am frühen Samstagmorgen zu einem Brand nach Denkendorf gerufen. Gegen 04.00 Uhr meldete ein Anwohner Rauch aus einer Wohnung in der Klingenstraße. Als die Rettungskräfte an der Örtlichkeit eintrafen, konnte lediglich eine stark verrauchte Wohnung festgestellt werden. Ein 26-jähriger Bewohner hatte sich zuvor etwas zu Essen gemachen und sich dann schlafen gelegt. Die Wohnung wurde belüftet, Sachschaden entstand keiner. Die ortsansässige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Wendlingen (ES): Nach Klingelstreich 13-Jährigen mit Rad verfolgt und geschlagen

Nach erfolgtem Klingelstreich durch einen 13-jährigen Jungen am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr an einem Wohnhaus in der Behrstraße, entfernte sich dieser mit seinem Fahrrad in Richtung Bahnhofstraße. Der erboste 49-jährige Bewohner folgte dem Jungen mit seinem Fahrrad und holte den 13-Jährigen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße ein. Er zerrte den Jungen von seinem Fahrrad und schlug auf diesen ein. Passanten griffen ein und verständigten die Polizei. Eine medizinische Versorgung musste der 13-Jährige nicht in Anspruch nehmen. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Tübingen (TÜ): Einbruch in Ladengeschäft

Gewaltsamen Zutritt in den Verkaufsraum eines Feinkostgeschäfts verschafften sich Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über die Eingangsschiebetür in der Lange Gasse. Im Innenraum wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Insgesamt wurden ca. 1.000 Euro Bargeld entwendet. Die Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Innenstadt geführt.

Rosenfeld (ZAK): Technischer Defekt löst Brand aus - Drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe sind bei einem Brand in einer Rosenfelder Teilgemeinde am Freitagabend gegen 22.15 Uhr entstanden. Nach der Meldung eines Dachstuhlbrands in einem Mehrfamilienhaus konnte die Feuerwehr Rosenfeld, die mit zehn Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort war, im ersten Obergeschoss Rauch sowie eine minimale Brandentwicklung feststellen. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch betreut. Ein 54-Jähriger musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt ermittelt werden. Das Gebäude blieb bewohnbar.

Ratshausen (ZAK): Einfamilienhaus durch Unfall beschädigt und einsturzgefährdet

Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr ereignete sich auf der Schömberger Straße in Ratshausen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Einfamilienhaus so stark beschädigt wurde, dass dieses einsturzgefährdet ist. Der 26-jährige Fahrer eines Pkw BMW 3er befuhr die Schömberger Straße (K7170) von Schömberg kommend in Richtung Ratshausen. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit verlor er in der Ortsmitte in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen die Hauswand des Gebäudes. Der Pkw, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstand, wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Das Einfamilienhaus wurde ebenfalls stark beschädigt und ist nach aktuellem Sachstand einsturzgefährdet und nicht bewohnbar. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Einsturzgefahr wurde durch die Straßenmeisterei Balingen die Schömberger Straße voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Weder die Insassen des BMW noch die Hauseigentümer wurden bei dem Unfall verletzt. Die freiwillige Feuerwehr Ratshausen war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

Reutlingen (PP): Einsatzmaßnahmen des PP Reutlingen anlässlich des "Car-Friday"

Wie in den Vorjahren stand auch dieses Jahr am Karfreitag die Tuner- und Poserszene im besonderen Fokus des Polizeipräsidiums Reutlingen. Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion Tübingen, unterstützt von Kräften zahlreicher Polizeireviere, wurde der Schwerpunkt auf die Überprüfung technischer Veränderungen an Kraftfahrzeugen gelegt. Insgesamt wurden im Präsidiumsbereich 37 Verstöße im Bereich Posing bzw. illegales Tuning beanstandet, wobei allein 28 Verstöße wegen technischer Veränderungen an Kraftfahrzeugen geahndet wurden. In drei Fällen musste die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug polizeilich sichergestellt werden.

