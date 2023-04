Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, Vermisstensuche, Raub

Reutlingen (ots)

Raub

In den frühen Morgenstunden des Feiertags ist es in der Eberhardstraße auf Höhe des Bürgerparks zum Raub eines Smartphones und weiterer Gegenstände gekommen. Gegen 2.00 Uhr stiegen mehrere Männer aus einem schwarzen Pkw der Marke Skoda aus und attackierten den in Richtung Stadthalle laufenden 27-jährigen Geschädigten mit den Händen und Füßen. Weiter raubten sie ihm Bargeld, Smartphone und persönliche Dokumente und flüchteten anschließend mit dem Pkw. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, die keiner sofortigen medizinischen Behandlung bedurften. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hayingen (RT): Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Leichte Verletzungen und hoher Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 249 zwischen Hayingen-Ehestetten und Hohenstein-Eglingen. Ein 57-jähriger Motorradfahrer überholte gegen 17.15 Uhr einen Traktor in Fahrtrichtung Hohenstein und übersah dabei eine entgegenkommende 42-jährige Pkw-Fahrerin. Der Kraftradfahrer kollidierte mit dem Pkw und kam anschließend zu Fall. Er verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. Am Pkw der unverletzten Frau entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Schaden am Motorrad wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Motorradfahrer musste noch an der Unfallstelle seinen Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Münsingen hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

Owen (ES): Pkw in Brand geraten

Ein BMW ist am Donnerstagabend auf der B465 kurz vor Owen in Brand geraten. Der Fahrer des Pkw bemerkte gegen 21.30 Uhr während der Fahrt schwarzen Rauch und hielt auf der Rechtsabbiegespur an. Noch rechtzeitig konnte der Fahrer und die beiden Insassen den Pkw verlassen. verletzt wurde niemand. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, er wurde abgeschleppt.

Ostfildern (ES): Vermisstensuche

Mehrere Einsatzkräfte, darunter auch ein Polizeihubschrauber und ein Suchhund der Rettungshundestaffel, haben am frühen Morgen des Karfreitags nach einem vermissten Mann aus dem Stadtteil Nellingen gesucht. Der 88-jährige, gesundheitlich eingeschränkte Mann hatte seine Wohnanschrift gegen 02.30 Uhr im Schlafanzug verlassen, wonach die Polizei verständigt wurde. Die zunächst erfolglosen Suchmaßnahmen erstreckten sich über die ganze Nacht. Glücklicherweise entdeckte gegen 8.00 Uhr eine Zeugin den Senior in Nellingen, wo er unverletzt, jedoch stark unterkühlt, dem Rettungsdienst übergeben werden konnte.

Burladingen (ZAK): Schutzhütte in Brand gesteckt

Unbekannte Täter haben eine Schutzhütte des Albvereins östlich des Teilortes Killer in Brand gesteckt. Das Feuer wurde am Freitagmorgen, gegen 03.30 Uhr von mehreren Zeugen entdeckt und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Burladingen rückte mit mehreren Abteilungen und fünf Fahrzeugen an. Die vollständige Zerstörung der Hütte konnte nicht mehr verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Obernheim (ZAK): Verkehrsunfallflucht

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden und einem verletzten 6-jährigen Kind ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht, auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Obernheim und Nusplingen gekommen. Gegen 00.18 Uhr meldete ein vorbeifahrender Fahrzeugführer einen verunfallten Pkw an der Weggabelung Nusplingen / Reichenbach. Die Verkehrspolizei konnte vor Ort feststellen, dass an dem Pkw Kia die Kennzeichen abmontiert waren. Außerdem hatten die Airbags ausgelöst. Der Kia kam nach ersten Ermittlungen in Fahrtrichtung Nusplingen von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und blieb in der Folge wenige Meter neben dem Baum stehen. Umfangreiche Ermittlungen ergaben dass eine 33-jährige Frau mit ihrem 6-jährigen Sohn mit dem Fahrzeug unterwegs waren und nach dem Unfall von einem Bekannten an der Unfallstelle abgeholt wurden. Bei der 33-jährigen Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das 6-jährige Kind kam zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Junge wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt und dort behandelt. Zur Bergung des Unfallfahrzeugs und Reinigung der Unfallstelle war die freiwillige Feuerwehr Obernheim mit 20 Einsatzkräften eingesetzt. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Inwiefern Fremdschaden entstand, muss noch geklärt werden.

