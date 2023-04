Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorgetäuschter Messerangriff, Hochwertiger Mercedes gestohlen, Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Am Donnerstag, zwischen Mitternacht und sechs Uhr, hat ein Unbekannter einen auf einem Stellplatz im Fliederweg geparkten Mercedes AMG GLC in Schwarz entwendet. An dem Fahrzeug im Wert von etwa 50.000 Euro waren die amtlichen Kennzeichen RT-MI 303 angebracht. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07381/9364-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Esslingen (ES): Fußgängerin angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine ältere Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Pliensaustraße erlitten. Ein 64-Jähriger war gegen zehn Uhr mit einem Lieferwagen rückwärts zwischen zwei Gebäuden in die Fußgängerzone eingefahren. Hierbei erfasste das langsam rollende Fahrzeug eine querende, 83 Jahre alte Fußgängerin mit Rollator. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin zu Boden. Sie wurde im Anschluss zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Angeblicher Messerangriff mutmaßlich vorgetäuscht

Wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt der Polizeiposten Innenstadt gegen einen 29-Jährigen aus Tübingen. Dieser hatte am Donnerstagmorgen, gegen sechs Uhr, von zuhause aus die Polizei alarmiert und vorgebracht, etwa 45 Minuten zuvor auf seinem Nachhauseweg beim Skatepark im Bereich der Sindelfinger Straße auf drei Männer getroffen zu sein, von denen ihn einer mit dem Tod bedroht, mit einem Messer attackiert und am Bauch verletzt haben soll. Der erheblich alkoholisierte 29-Jährige, der lediglich oberflächliche Verletzungen aufwies, wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Bei den weiteren umfangreichen Ermittlungen und kriminaltechnischen Untersuchungen, in die auch ein Vertreter der Gerichtsmedizin eingebunden war, ergaben sich nicht nur Zweifel an dem geschilderten Sachverhalt, sondern auch konkrete Verdachtsmomente, dass der 29-Jährige sich die Verletzungen selbst beigebracht haben könnte, weshalb ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. (ak)

Rangendingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger erlitten, der am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen von der L410 abgekommen ist. Der junge Mann war gegen 7.40 Uhr mit seinem Peugeot auf der Landesstraße in Richtung Rangendingen unterwegs. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Hart geriet er mit dem Auto aus noch unbekannter Ursache in den rechten Grünstreifen. Beim anschließenden Gegenlenken verlor er die Kontrolle über den Peugeot, sodass dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort schanzte der Pkw eine Böschung hinab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro. Neben der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt war, war auch ein Vertreter der Wasserbehörde vor Ort. Diese kümmerten sich um auslaufende Betriebsmittel, die teilweise in den dortigen Bach geraten waren. (rn)

