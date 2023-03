Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauch in Tiefgarage; Telefonbetrug; Verkehrsverstöße

Reutlingen (ots)

Jugendliche zünden Bengalos

Zündelnde Kinder haben am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Humboldtstraße geführt. Kurz vor 15.30 Uhr wurde den Leitstellen Rauch aus einer Gemeinschaftstiefgarage gemeldet, worauf ein Großaufgebot der Feuerwehr und zwei Polizeistreifen anrückten. Es konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden. Drei Jungs im Alter von zwölf Jahren und ein Elfjähriger hatten mehrere Pyro Peitschen Bengalfackeln abgebrannt und dadurch den Rauch verursacht. Ob hierbei ein Sachschaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. (ms)

Esslingen (ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Eine 81-Jahre alte Frau aus Esslingen ist am Donnerstagmittag von unbekannten Telefonbetrüger um Gold und Münzen in fünfstelligem Wert gebracht worden. Gegen 13.30 Uhr meldete sich der Betrüger per Telefon bei der Frau und gaukelte ihr vor, Polizeibeamter zu sein. Mit der völlig frei erfundenen Geschichte, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, versetzte er die Dame in Angst und Schrecken. Um ihre Tochter vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, müsse sie eine hohe Geldsumme als Kaution hinterlegen. Dann erfragter er ihre Vermögenswerte und wies sie an, alles in eine Tasche zu packen und zur Abholung bereit zu legen. Die 81-Jährige schenkte dem Anrufer glauben und übergab gegen 15.30 Uhr einem Abholer, der sich ebenfalls als Amtsperson ausgab, ihre Wertsachen, woraufhin sich dieser in unbekannte Richtung entfernte. Nachdem die Frau dann mit ihrer Tochter Kontakt aufgenommen hatte, flog der Schwindel auf.

Der Abholer wird als etwa 170 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war mit einem dunklen Freizeitanzug bekleidet, hatte dunkle, kurze Haare und wirkte gepflegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, werden Sie betrogen. Trauen Sie sich und legen sofort auf! Die Polizei nimmt niemals Bargeld oder Wertgegenstände entgegen! (cw)

Balingen (ZAK): Etliche Verkehrsverstöße in kurzer Zeit festgestellt

Etwa alle neun Minuten musste die Balinger Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagvormittag in der Schömberger Straße in Endingen Fahrzeuglenkerinnen und -lenker beanstanden. In der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr stellten die Beamten zwölf Fahrerinnen und Fahrer im Alter zwischen 21 und 66 Jahren fest, die am Steuer ihrer Fahrzeuge offenbar ein Handy bzw. Tablet bedienten. Sie wurden angehalten, kontrolliert und sehen nun entsprechenden Anzeigen bei der Bußgeldstelle entgegen. Ein 34 Jahre alter LKW-Fahrer gleich zweimal. Nachdem er zunächst gegen 10.20 Uhr beim Bedienen eines Handys am Steuer erwischt worden war, fuhr er rund 20 Minuten später mit seinem Gespann aus der Gegenrichtung kommend erneut mit seinem Handy in die Kontrollstelle. Der LKW-Fahrer, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste daraufhin erneut eine Sicherheitsleistung entrichten. Die Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt. (rn)

