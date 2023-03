POL-RT: Einbrechern gezielt Paroli bieten: Das Polizeipräsidium Reutlingen informiert auf der NECKAR-ALB REGENERATIV in Balingen

Reutlingen (ots) - Brand in Schultoilette Rauch aus der Jungentoilette in der Sporthalle einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße in Hohbuch hat am Mittwochmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen zwölf Uhr bemerkte eine Lehrerin den Rauch aus der Toilette, worauf sie die ...

mehr