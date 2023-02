Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall nach Überfahren einer roten Ampel - Zeugen gesucht!

Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am heutigen Morgen auf der B9. Gegen 06:15 Uhr war eine 21-jährige Autofahrerin im Nibelungenring (B9) in Richtung Mainz unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Am Rhein" übersah sie eine rot zeigende Ampel und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug, welcher in dem Moment nach links abbog. Die 21-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Die Wormser Polizei sucht nun Unfallzeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell