Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms - Polizeieinsatz in Osthofen

Osthofen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalinspektion Worms wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen zwei 42-jährige Männer aus Osthofen und Bürstadt kam es am gestrigen Abend in Osthofen zu einem Polizeieinsatz. Hierbei wurden die beiden Tatverdächtigen in ihrem Auto durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen. Im Anschluss wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Es konnten geringe Mengen an Betäubungsmittel und auch vermeintliches Diebesgut sichergestellt werden. Dem Fahrer wurde wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an.

