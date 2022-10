Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Freitag, 14.10.2022 befuhr gegen 14:20 Uhr ein 64-jähriger Fahrer eines PKW die L 55 aus Richtung Wittlich-Bombogen kommend in Fahrtrichtung Wittlich. In einer leichten Rechtskurve kam dem Fahrer des PKW ein LKW mit Auflieger entgegen. Auf der regennassen Fahrbahn brach der Auflieger aus und kollidierte mit dem PKW. Hierdurch kam der PKW-Fahrer von der Fahrbahn ab und kam dort zum Erliegen. Anschließend entfernte sich der LKW-Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der 64-jährige PKW-Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die L 55 kurzzeitig gesperrt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der verursachende LKW mit entsprechenden Schände aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 54-jährigen Unfallverursachers sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

