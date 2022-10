POL-PDWIL: Gerolstein - Einbruchsdiebstahl und Schmierereien an Corona Teststation

Daun/Rengen (ots) - Am 14.10.2022 gegen 11:18 Uhr kam es auf der L 46 kurz nach dem Kreisverkehr in Höhe der Rengener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW mit Anhänger. Der Kradfahrer setzte nach dem Verlassen des Kreisverkehrs zu einem Überholmanöver an, obwohl der PKW Fahrer das Abbiegen in die Rengener Straße rechtzeitig ankündigte. Dennoch kam es zu einer Kollision zwischen ...

