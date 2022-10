POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden und brennendem Pkw

Badem (ots) - Am Freitag den 14.10.2022, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Gemarkung Badem am Einmündungsbereich BAB 60 / B 257 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher beabsichtigte von der BAB kommend nach links auf die B 257 in Richtung Seinsfeld aufzufahren, übersah dabei jedoch den aus dieser Richtung auf der B 257 kommenden PKW, wodurch es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. Im Einsatz ...

