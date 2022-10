Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden BAB 60

B 257

Badem (ots)

Am Freitag den 14.10.2022, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Gemarkung Badem am Einmündungsbereich BAB 60 / B 257 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher beabsichtigte von der BAB kommend nach links auf die B 257 in Richtung Seinsfeld aufzufahren, übersah dabei jedoch den aus dieser Richtung auf der B 257 kommenden PKW, wodurch es zur Kollision im Einmündungsbereich kam.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Bitburg drei RTW, ein KTW und ein NEF, um die fünf leichtverletzten Personen zu versorgen.

