Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Wettbüro

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 04.06.2022, sind Unbekannte in ein Wettbüro in der Basler Straße in Bad Säckingen eingebrochen. Die Eingangstüre wurde aufgehebelt. Neben dem Wechselgeld wurde auch ein kleiner, ca. 20 cm großer Tresor mit Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Der Einbruch wurde am Samstagmorgen bemerkt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell