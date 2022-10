POL-PDWIL: Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein können Vermisstensachen schnell aufklären

Duppach (ots) - Am 13.10.2022 gegen 10:00 Uhr wurde die Polizeiwache Gerolstein über den Diebstahl eines Verkehrszeichens anlässlich einer Gefahrenstelle im Bereich der Kreisstraße 33 in der Gemarkung Duppach in Kenntnis gesetzt. Hier hatte ein bisher unbekannter Täter das metallene Straßenschild in Gänze entwendet. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter ...

