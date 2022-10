Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Verletztem

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 08:35 Uhr, war ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen auf der Herner Straße unterweg. Aus einer Einmündung in Höhe des Hallenbades wollte ein unbekannter Autofahrer in die Herner Straße einbiegen. Dabei touchierte er das Vorderrad des Fahrrades.

Der 21-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der Autofahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise oder eine Beschreibung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell