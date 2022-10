POL-RE: Marl: Junge auf Fahrrad leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Sonntag, gegen 06:30 Uhr, beschädigte ein 37-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel beim Wenden am Berliner Platz einen geparkten Toyota Auris. Der Mann stieg noch aus und sah sich den Schaden an. Letztendlich flüchtete er dann aber doch von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und konnten das amtliche Kennzeichen, Autofabrikat und eine ...

