POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht geklärt

Recklinghausen (ots) - Gladbeck Am Donnerstagabend brachen unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Wohnhaus an der Vehrenbergstraße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Recklinghausen In einer Schule an der Gneisenaustraße lösten Unbekannte am Donnerstag um 22:40 Uhr einen Bewegungsalarm aus. Ein Hausmeister stellte schließlich ein ...

mehr