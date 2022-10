Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Am Donnerstagabend brachen unbekannte Täter über eine Terrassentür in ein Wohnhaus an der Vehrenbergstraße ein. Sie durchsuchten die Räume nach Beute. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

In einer Schule an der Gneisenaustraße lösten Unbekannte am Donnerstag um 22:40 Uhr einen Bewegungsalarm aus. Ein Hausmeister stellte schließlich ein aufgehebeltes Fenster fest. Ob etwas aus dem Gebäude gestohlen wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

