LPI-NDH: Gießkanne und Eimer als Zielscheibe, Unbekannte beschießen Gegenstände auf fremdem Grundstück

Mühlhausen (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht zu Freitag in das Gebäude einer Bildungseinrichtung in der Görmarstraße ein. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt und eine Zwischentür beschädigt. Letztlich stahlen der oder die Täter ein Fahrrad, das im Flur abgestellt war. Zur Höhe des Schadens sind noch keine Angaben möglich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr