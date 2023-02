Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Cambs (ots)

Unbekannte Täter sind gewaltsam in das Feuerwehrgerätehaus in Cambs eingedrungen. Der Vorfall ist am Dienstagnachmittag festgellt worden, worauf die Polizei informiert wurde. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Täter durch eine Tür in das Gerätehaus ein und durchsuchten es anschließend. Nach einer ersten Übersicht wurde nichts gestohlen. Allerdings hinterließen die Täter Sachschäden an der Tür bzw. an einem Fensterrollo. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell