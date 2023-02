Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zahlreiche Sachbeschädigungen in der Region Lübz - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lübz (ots)

Nach zahlreichen Sachbeschädigungen in jüngster Zeit in der Region Lübz bittet die Kriminalpolizei jetzt um Hinweise zu diesen Vorfällen. Seit Mitte Januar dieses Jahres wurden der Polizei bislang 21 Sachbeschädigungen gemeldet. Vorwiegend wurden Briefkästen beschädigt und Graffitis an Hausfassaden und Garagen angebracht. Betroffen sind aber auch umliegende Gemeinden. So kam es unter anderem zu Sachbeschädigungen in Kritzow, Kreien und Gallin. Dort wurden Briefkästen mit Silvesterböller beschädigt. Zusammenhänge zu einzelnen Taten werden nicht ausgeschlossen. Insbesondere die Beschädigungen in Lübz könnten in Verbindung stehen. Die Kriminalpolizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu diesen Vorfällen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell