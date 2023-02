Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierter Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt

Boizenburg (ots)

Auf der B5 bei Horst ist am Montagabend ein 29-jähriger Fußgänger von einem PKW angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fußgänger zuvor versucht haben, den herannahenden PKW anzuhalten. Dabei wurde er von dem Auto seitlich erfasst. Der 29-jährige Ukrainer, der einen Atemalkoholwert von 2,5 Promille aufwies, wurde anschließend in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Die 34-jährige Autofahrerin erlitt augenscheinlich einen Schock. Auch sie kam in eine Klinik. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 5 an der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Unterstützt werden die Ermittlungen der Polizei von einem technischen Gutachter, der an der Unfallstelle zum Einsatz kam.

