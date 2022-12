Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Hundert Menschen feiern auf der Münsterstraße - Polizei war präsent

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1342

Nach dem WM-Achtelfinalspiel zwischen Spanien und Marokko haben sich Fans der siegreichen marokkanischen Fußballmannschaft am Dienstagabend (6. Dezember) im Bereich der Münsterstraße versammelt und gefeiert. In der Spitze hielten sich im dortigen Bereich bis zu rund 750 Personen auf. Die Polizei zeigte Präsenz und musste zeitweise Verkehrsmaßnahmen treffen.

Die Ansammlung begann direkt im Anschluss an das Fußballspiel. Aus anfänglich rund 300 Personen wurden in der Spitze bis zu 750, weshalb die Beamten im Bereich Münsterstraße/Kirchplatz/Lambachstraße/Heroldstraße präsent waren. Es herrschte überwiegend eine ausgelassene Feierstimmung. Aus der Menge heraus wurden vereinzelte, überwiegend veranstaltungstypische Straftaten begangen. So fertigten die Beamten unter anderem fünf Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wegen des Abbrennens pyrotechnischer Erzeugnisse, eine wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine wegen eines Raubs, bei dem einem 16-jährigen Dortmunder in der Menge das Mobiltelefon entwendet wurde.

Zudem schrieben die Beamten Anzeigen aufgrund eines Steinwurfs in ihre Richtung, bei dem ein Streifenwagen leicht beschädigt wurde.

Gegen 21.30 Uhr waren starke Abwanderungstendenzen zu erkennen und die Verkehrsmaßnahmen konnten aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell