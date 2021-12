Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach mutmaßlichem Steinwurf von einer Autobahnbrücke

Mönchengladbach (ots)

Nach einem mutmaßlichen Steinwurf durch einen Unbekannten von einer Autobahnbrücke an der A61 am Montagnachmittag, 13.12.2021, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise.

Gegen 16:30 Uhr meldete eine Autofahrerin der Polizei, dass ihr Wagen durch einen Gegenstand beschädigt wurde. Sie gab weiter an, dass sie gerade mit ihrem Auto auf der A61 in Richtung Kreuz Wanlo unterwegs gewesen sei, als ihr Fahrzeug im Bereich der Autobahnbrücke Hocksteiner Weg vermutlich von einem Stein getroffen wurde. Als sie in den Spiegel geschaut habe, sei ihr eine dunkel gekleidete Person auf der Brücke aufgefallen.

Die Polizei konnte später am Auto der Frau eine Beschädigung in Form eines Sprunges der Frontscheibe feststellen.

Die Ermittler bitten Zeugen sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

