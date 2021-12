Polizei Mönchengladbach

POL-MG: POL-NE: Polizei fahndet mit Fotos nach Tankstellenräuber

Mönchengladbach, Neuss, Düsseldorf (ots)

Pressemeldung Rhein-Kreises Neuss als Kreispolizeibehörde

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss fahndete mit Pressemeldung vom 01.10.2021, 21:12 Uhr, unter dem Titel "Fahndung nach Raub auf Tankstelle - Polizei setzt Hubschrauber ein" nach einem flüchtigen Tankstellenräuber. Die Pressemeldung ist unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5035720 abrufbar.

Ein Unbekannter hatte am Freitagabend (01.10.), gegen 20 :00 Uhr, ein Tankstellengelände an der Norfer Straße in Neuss betreten und einen vor dem Verkaufsraum angebotenen Blumenstrauß mitgenommen.

Der Mann begab sich hinter den Tresen und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Er raubte die Tageseinnahmen und flüchtete zu Fuß in Richtung Autobahn 57.

Vermutlich der gleiche Täter überfiel am 23.09.2021, gegen 20:30 Uhr, eine Tankstelle an der Lütticher Straße in Düsseldorf und am 05.11.2021, gegen 21:00 Uhr, in Mönchengladbach an der Liedberger Straße.

Die Polizei hat Montag (13.12.) in ihrem Fahndungsportal unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/70965 drei Lichtbilder der gesuchten Person veröffentlicht.

Der Flüchtige wird als männlich, circa 180 Zentimeter groß, mit athletischer Figur, dunklen Augen und dunkler Hautfarbe beschrieben. Er war mit einer schwarzen Sporthose, schwarzem Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Pro Mera Sports" im Brustbereich und der Aufschrift "MYFIT 24" im Rückenbereich, schwarzen Adidas-Sportschuhen mit weißer Sohle und drei weißen Streifen, Mund-Nasen-Maske und Arbeitshandschuhen bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 in Neuss zu melden.

Ergänzung Polizei Mönchengladbach:

Pressemeldungen zum Fall vom 5.11.2021

