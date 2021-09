Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.09.2021

Heilbronn (ots)

Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und E-Scooter, 1 Person verletzt In der Nacht zum Sonntag, gegen 01.10 Uhr, befuhr eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin die Oststraße in Heilbronn. In Höhe Moltkestraße übersah sie eine heranfahrende Straßenbahn, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeug kam. Die Frau erlitt nach bisherigem Stand leichte Verletzungen. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich in der Straßenbahn nur wenige Fahrgäste. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

