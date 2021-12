Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bike-Fahrer bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 14.12.2021, ist es zwischen einem 45-jährigen Autofahrer und einem 36-jährigen E-Bike-Fahrer zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei erlitt der E-Bike-Fahrer leichte Verletzungen.

Der Autofahrer fuhr gegen 20:30 Uhr die Straße "Metzenweg" in Richtung Lindenstraße entlang. Im Bereich des Schömkensweg wollte er links in einen Parkplatz abbiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem E-Bike-Fahrer. Dieser hatte den "Metzenweg" auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in Richtung Roermonderstraße befahren und gerade einen Baustellenbereich passiert.

Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell