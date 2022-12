Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrolle in der nördlichen Innenstadt - Polizei erwischt Dealer auf frischer Tat

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1343

Dealer geschnappt, Bargeld sichergestellt und mehrere Blutproben. Das ist die Bilanz einer Kontrolle von Stadt und Polizei in der Dortmunder Nordstadt am gestrigen Tag (6.12.).

Zunächst beobachteten die Beamten im Dietrich-Keuning-Park insgesamt vier Verkäufe von mutmaßlichen Betäubungsmitteln. Die Käufer wurden abgesetzt kontrolliert und die Drogen sichergestellt. Danach kontrollierten die Beamten den Drogendealer Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Druckverschlusstüten mit Betäubungsmitteln sowie Bargeld. Die Polizisten stellten alles sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Bei einer weiteren Kontrolle konnten zwei polizeibekannte Dealer auf E-Scootern kontrolliert werden. Bei beiden verlief ein Drogenvortest positiv. Die Beamten ordneten jeweils eine Blutprobe an und fertigten Anzeigen wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. Bei einem E-Scooter war die Individualnummer abgekratzt. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher. Es könnte sich um Diebesgut handeln.

Zusammen mit der Stadt Dortmund wurden zudem mehrere Gaststätten kontrolliert. In der Treibstraße versiegelten die Beamten einen Geldspielautomaten. Zwei weitere illegal aufgestellte Automaten stellten sie sicher. Eine Person durfte vor Ort seinen Haftbefehl in Höhe von 750 Euro begleichen. Bei einem weiteren Gast fanden die Polizisten mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Herkunft des Geldes konnte der Mann nicht glaubhaft erklären. Im Rahmen der sogenannten präventiven Gewinnabschöpfung stellten die Beamten das Geld von dem polizeibekannten Dealer sicher. In einem Nebenraum stand zudem eine Feinwaage sowie Betäubungsmittel. Die Einsatzkräfte nahmen auch diese Dinge mit.

Weitere, regelmäßige Kontrollen stehen bei der Polizei auf der Tagesordnung.

