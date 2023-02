Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt und alkoholisiert

Boizenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Boizenburg wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Der Vorfall, bei dem ein 36-Jähriger unter dem Einfluss von Alkohol stand, ereignete sich gegen 16.15 Uhr in der Markttorstraße. Ersten Erkenntnissen nach ist der Fahrer mit seinem PKW in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. In der weiteren Folge überfuhr das Auto ein Verkehrsschild, bevor es anschließend gegen einen Baum prallte. Der Fahrer, der zunächst im Fahrzeug eingeklemmt war und durch Rettungskräfte befreit werden musste, erlitt schwere Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen ergab den Wert von 2,02 Promille. Der Mann ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, eine Blutprobenentnahme wurde zudem veranlasst. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweilig voll gesperrt werden.

