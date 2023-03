Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnung vor betrügerischen Nachrichten angeblicher Paketdienstleister; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Warnung vor betrügerischen Nachrichten

Die Polizei warnt vor Kriminellen, die mittels betrügerischen Nachrichten im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Paketzustellung versuchen, an die Bank- oder Kreditkartendaten ihrer Opfer zu gelangen.

In den letzten Wochen erstatteten mehrere Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Landkreisen im Polizeipräsidium Reutlingen Anzeige, nachdem sie beispielsweise per E-Mail oder SMS eine Nachricht über Probleme bei einer vermeintlichen Paketzustellung erhalten hatten. In der Benachrichtigung, die dem Anschein nach von einem Paketdienstleister stammte, wurde den Personen, die teilweise tatsächlich eine Warensendung erwarteten, vorgegaukelt, dass ein an sie adressiertes Paket beim Zoll aufgrund noch zu zahlender Gebühren in Höhe von nur wenigen Euro angehalten worden sei. Über einen Link wurden die Geschädigten aufgefordert, für die Begleichung der angeblichen Zollgebühren ihre Bank- bzw. Kreditkartendaten anzugeben. In einigen Fällen gingen die Geschädigten von der Echtheit der Nachricht aus und gaben die Daten an. In der Folge mussten die Opfer feststellen, dass von ihren Konten vierstellige Beträge abgebucht wurden.

Die Polizei warnt daher und rät:

- Klicken Sie nicht auf Links aus unbekannten Quellen. Seien Sie misstrauisch, insbesondere, wenn Sie kein Paket erwarten.

- Geben Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten, z.B. Passwörter oder Transaktionsnummern preis.

- Sollten Sie betroffen sein, wenden Sie sich umgehend an Ihre zuständige Polizeidienststelle.

Weitere Informationen und Präventions-Tipps finden Sie auch unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/ (mr)

Reutlingen (RT): Radfahrer gestürzt

Ein Radfahrer ist am Mittwochmittag gestürzt und dabei verletzt worden. Der 37-Jährige befuhr gegen 12.40 Uhr den Fuß- und Radweg parallel der Rommelsbacher Straße, als er auf Höhe einer Bushaltestelle im Bereich des Tunnels alleinbeteiligt zu Fall kam. Dabei erlitt er ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. An seinem Pedelec war Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 150 Euro entstanden. (mr)

Bad Urach (RT): Fußgänger angefahren? (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Vorfall am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatzareal eines Einkaufscenters in der Gebrüder-Gross-Straße. Kurz vor 16 Uhr kam es dort den derzeitigen Ermittlungen zufolge im Zusammenhang mit einem Parkvorgang zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 42-Jährigen und einer 68 Jahre alten Frau. Im weiteren Verlauf soll der 42-Jährige eigenen Angaben zufolge vom anfahrenden roten Pkw der Frau touchiert worden und gestürzt sein. Der Mann, der seinerseits auf die Motorhaube des Wagens eingeschlagen haben soll, erstattete später Anzeige bei der Polizei. Von dort wurde er vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auf Grund der widersprüchlichen Angaben werden Zeugen, die die Situation beobachtet haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Radler übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Lenzhalde ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Eine 78 Jahre alte Frau fuhr dort gegen 16.40 Uhr mit ihrem Nissan Micra von der Flandernstraße herkommend und wollte nach links in den Sommerweg abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden 73-jährigen Radlers und kollidierte mit diesem. Eine ärztliche Versorgung des Mannes war vor Ort nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (sm)

Nellingen (ES): Einbruch in Wohnung

In eine Wohnung in der Jusistraße ist ein Unbekannter am Mittwoch eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 22 Uhr gelangte er mittels einer Leiter zu einem Fenster im ersten Obergeschoss, das er gewaltsam öffnete und in die Wohnung einstieg. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (fj)

Kirchheim/Teck (ES): Automaten aufgebrochen

Auf den Inhalt der Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Spielhalle in der Dettinger Straße eingebrochen ist. Zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr gelangte der Einbrecher in die Geschäftsräume, in denen er mehrere Spielautomaten aufbrach und ausplünderte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mit dem Rettungswagen musste ein Senior nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in eine Klinik gebracht werden. Kurz vor 14 Uhr fuhr eine 59 Jahre alte Ford-Lenkerin aus einem Parkplatz rückwärts in den fließenden Verkehr der Stöcklestraße ein, wobei sie offenbar einen 83-jährigen Radfahrer übersah, der dort bergabwärts unterwegs war. Infolge der Kollision überschlug sich der Radler und stürzte auf den Asphalt. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Senior nachfolgend in eine Klinik. Am Fahrrad und dem Pkw beläuft sich der Schaden auf insgesamt schätzungsweise 1.700 Euro. (mr)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): In die Leitplanken gekracht

Vier Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 44-Jähriger am Mittwochabend an der Einmündung B28 und Mercedesstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Bundesstraße in Richtung Ergenzingen unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt von der Mercedesstraße kommend, bog er trotz durchgezogener Linie verkehrswidrig über die Gegenfahrbahn nach links ab und fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die Mercedesstraße ein. Weil er jedoch viel zu schnell war, verlor er die Kontrolle über seinen VW und knallte mit enormer Wucht in die Leitplanken. Dabei erlitten der Fahrer und drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren schwere Verletzungen. Alle vier wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer, 19 Jahre alter Mitfahrer wurde leicht verletzt. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (cw)

Albstadt (ZAK): Führerschein beschlagnahmt

Ein ersten Erkenntnissen zufolge deutlich alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Truchtelfingen einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 15.35 Uhr war der 72-Jährige mit einem Toyota auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Ebingen unterwegs, als er im stockenden Verkehr auf den Pkw einer 55-Jährigen auffuhr. Da ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Senior einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste der Mann neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf rund 6.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen ist ein 84-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Konrad-Adenauer-Straße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Eine 73-Jährige war gegen 20.20 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Straße unterwegs. Dabei kam sie zwischen der Karl-Benz-Straße und der Werner-von-Siemens-Straße offenbar aufgrund von Unachtsamkeit mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Baum. Der 84 Jahre alte Beifahrer wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Ihr Polo, an dem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

